Калинина уничтожила вторую ракетку России Касаткину на старте турнира в Москве

Украинка в двух сетах оформила выход во второй круг

Ангелина Калинина / Фото: j48tennis.net

Ангелина Калинина (WTA, 57) в первом круге турнира серии WTA500 в Москве, Россия, стартовала с победы над второй ракеткой России Дарьей Касаткиной (WTA, 28) 6:2, 6:3.



За полтора часа на корте украинка единожды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из 15-и, допустив 6 «двойных». Россиянка сделала 1 эйс, 4 брейка и трижды ошиблась при подаче. Это была вторая очная встреча теннисисток – Ангелине удалось взять реванш за поражение в 2015-м году.

Во втором раунде Калинина сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) – Екатерина Александрова (Россия).

Напомним, что во второй круг Кубка Кремля также вышла Леся Цуренко.