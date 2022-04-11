Калинина: «Моя цель – отыграть полный календарь топовых турниров, чтобы проверить себя на них»
Калинина установила еще один рекорд, Ястремская вернулась в топ-100 рейтинга WTA
В первой десятке произошло несколько перестановок
Фото: USTA
WTA на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
В топ-10 произошло несколько перестановок – Арина Соболенко сместила Марию Саккари, а Онс Жабер потеснила Гарбинье Мугурусу.
Ангелина Калинина вновь установила личный рекорд. После 1/4 финала турнира в Чарльстоне украинка поднялась на 36-ю строчку. Также Даяна Ястремская после четвертьфинала в Колумбии вернулась в первую сотню.
Напомним, что в США Калинина помогла в сборе значительной суммы в поддержку Украины.
Комментарии 0