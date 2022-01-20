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Калинина уступила на старте парного турнира Australian Open

Украинка в паре с Грачевой не смогла выйти во второй раунд «мэйджора»
Теннис Grand Slam
09:23
Калинина уступила на старте парного турнира Australian Open
Ангелина Калинина / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с россиянкой Варварой Грачевой проиграли словачке Виктории Кужмовой и россиянке Вере Звонаревой в первом раунде парного турнира Australian Open.

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время украино-российская пара 4 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейкпоинтов.

Отметим, что Калинина впервые сыграла в парном турнире Australian Open. Ранее украинка лишь один раз выступала в парном разряде на «мэйджорах» – в минувшем сезоне на US Open.

Ранее украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская переиграли американок Кэтрин Макнелли и Кори Гауфф в первом раунде парного турнира Australian Open (5:7, 6:4, 7:5).
Владимир Кириченко
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Теги

Ангелина Калинина Australian Open Вера Звонарева Варвара Грачева Виктория Кужмова

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