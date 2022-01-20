Сенсации не произошло. Калинина проиграла Пегуле в первом круге Australian Open
Калинина уступила на старте парного турнира Australian Open
Украинка в паре с Грачевой не смогла выйти во второй раунд «мэйджора»
09:23
Ангелина Калинина / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с россиянкой Варварой Грачевой проиграли словачке Виктории Кужмовой и россиянке Вере Звонаревой в первом раунде парного турнира Australian Open.
Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время украино-российская пара 4 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 10 брейкпоинтов.
Отметим, что Калинина впервые сыграла в парном турнире Australian Open. Ранее украинка лишь один раз выступала в парном разряде на «мэйджорах» – в минувшем сезоне на US Open.
Ранее украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская переиграли американок Кэтрин Макнелли и Кори Гауфф в первом раунде парного турнира Australian Open (5:7, 6:4, 7:5).
Комментарии 0