Свитолина и Калинина сегодня сыграют матчи второго круга US Open
Калинина уверенно пробилась во второй раунд парного турнира US Open
Далее на украино-чешский дуэт ожидает непростой экзамен
3 сентября 09:40
Ангелина Калинина / Фото - FacebookУкраинка Ангелина Калинина и чешка Рената Ворачова без трудностей переиграли американо-японский дуэт в лице Кейтлин Кристиан и Нао Хибино в первом раунде парного турнира US Open со счетом 7:6(1), 6:4.
Матч продлился 1 час 29 минут. За это время Калинина и Ворачова совершили 5 двойных ошибок, выиграли 6 геймов на своей подаче.
В следующем круге соревнований Ангелина и Рената сыграют с австралийской парой – Анастасией и Ариной Родионовыми.
Напомним, что Калинина проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер во втором раунде US Open.
Комментарии 0