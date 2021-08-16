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Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской

Украинка проиграла сопернице в двух сетах
Теннис WTA
16 августа 23:01
Калинина в первом круге Challenger в США впервые в карьере уступила россиянке Калинской
Ангелина Калинина / Фото: Hungarian Grand Prix

Ангелина Калинина (WTA, 78) на старте турнира серии Challenger в Чикаго, США, проиграла Анне Калинской (WTA, 135) 2:6, 4:6.

Украинка за 1 час 20 минут единожды подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт из 2-х, допустив на подаче 9 «двойных». Россиянка записала в свой актив 2 эйса и четыре брейка, а также совершила две двойные ошибки.

Калинина впервые проиграла Калинской – 2:1 в личных встречах.

Напомним, что 19 июля Калинина снялась с турнира в Польше и сделала небольшую паузу.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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