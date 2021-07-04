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Калинина выиграла турнир в Монпелье

Ангелина в двух сетах обыграла египтянку Шериф
Теннис WTA
20:21
Калинина выиграла турнир в Монпелье
Ангелина Калинина Фото: AFP

Ангелина Калинина (WTA, 125) стала победительницей турнира серии ITF60 в Монпелье, Франция.

Украинка в решающем матче в двух сетах обыграла Майар Шериф (WTA, 119) 6:2, 6:3. За 1 час и 20 минут Калинина сделала пять брейков, отдав два гейма сопернице на своей подаче.

Напомним, что в финал Ангелина вышла, победив в непростом 3-сетовом матче.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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