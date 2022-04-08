Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США

Украинка в двух сетах обыграла двенадцатую сеяную

Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WA, 42) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Чарльстоне, США, обыграв двенадцатую сеяную Ализе Корне (WTA, 34) 7:6 (5), 7:5.



За два часа на корте украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и допустила 3 ошибки при подаче. Француженка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 3 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем матче Калинина скрестит ракетки с четвертой сеяной Онс Жабер.

Напомним, что Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Колумбии.