Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в США
Украинка в двух сетах обыграла двенадцатую сеяную
Фото: j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WA, 42) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Чарльстоне, США, обыграв двенадцатую сеяную Ализе Корне (WTA, 34) 7:6 (5), 7:5.
За два часа на корте украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и допустила 3 ошибки при подаче. Француженка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 3 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
В следующем матче Калинина скрестит ракетки с четвертой сеяной Онс Жабер.
Напомним, что Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований в Колумбии.
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