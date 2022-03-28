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Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами

Украинка в трех сетах обыграла бразильянку Майю
Теннис WTA
16:34
Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
Фото: Hungarian Grand Prix

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 51) добыла волевую победу в матче третьего круга турнира серии WTA1000 в Майами, США, над Аддад Майей (WTA, 62) 2:6, 6:4, 6:2.

За два с половиной часа на корте украинка сделала 3 эйса, 6 «двойных» и реализовала 5 брейк-поинтов из пятнадцати. Бразильянка трижды подала навылет, допустила 4 ошибки при подаче и сделала 4 брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

За четвертьфинал турнира Калинина сразится с американкой Джессикой Пегулой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала войну в Украине худшим периодом жизни.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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