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Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
Украинка в трех сетах обыграла бразильянку Майю
Фото: Hungarian Grand Prix
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 51) добыла волевую победу в
матче третьего круга турнира серии WTA1000 в Майами, США, над Аддад Майей (WTA, 62) 2:6, 6:4, 6:2.
За два с половиной часа на корте украинка сделала 3 эйса, 6 «двойных» и реализовала 5 брейк-поинтов из пятнадцати. Бразильянка трижды подала навылет, допустила 4 ошибки при подаче и сделала 4 брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.
За четвертьфинал турнира Калинина сразится с американкой Джессикой Пегулой.
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