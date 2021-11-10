Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце

Украинка проиграла в трех сетах представительнице России

Теннис WTA
09:33
Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

Во втором круге турнира в австрийском Линце украинка Ангелина Калинина (WTA 52) проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (WTA 32) со счетом 6:4, 4:6, 2:6.

Матч продлился 127 минут, в течение которых украинка подала один эйс против восьми у россиянки. При этом, Калинина допустила шесть двойных ошибок, тогда как у соперницы их было лишь три.

Также Калинина реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов против 7 из 13 у Кудерметовой.

Напомним, в первом круге турнира Калинина выиграла у итальянки Мартины Тревизан.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вероника Кудерметова Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Калинина: «Думаю, что у меня будет небольшое преимущество над Кудерметовой»
Калинина: «Думаю, что у меня будет небольшое преимущество над Кудерметовой»
Теннис WTA
9 ноября 08:52
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Калинина пробилась во второй круг турнира в Линце
Теннис WTA
8 ноября 23:20
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Теннис WTA
8 ноября 10:18
Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне
Калинина во Франции выиграла пятый титул в сезоне
Теннис WTA
7 ноября 15:49
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Теннис WTA
6 ноября 11:42
Калинина расправилась с россиянкой на пути в четвертьфинал турнира в Нанте
Калинина расправилась с россиянкой на пути в четвертьфинал турнира в Нанте
Теннис WTA
5 ноября 07:31

Новости: Теннис

Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце
Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце
WTA
09:33
Действующая чемпионка US Open проиграла 106-й ракетке мира на турнире в Линце
Действующая чемпионка US Open проиграла 106-й ракетке мира на турнире в Линце
ATP
9 ноября 22:53
Кравченко в двух сетах обыграл представителя первой сотни на старте Challenger во Франции
Кравченко в двух сетах обыграл представителя первой сотни на старте Challenger во Франции
ATP
9 ноября 21:02
Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»
Медведев – об Australian Open: «Увидимся в январе»
ATP
9 ноября 20:45
Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA
WTA
9 ноября 19:44
Украинец Калениченко на двух тай-брейках выиграл стартовый матч турнира в Словакии
Украинец Калениченко на двух тай-брейках выиграл стартовый матч турнира в Словакии
ATP
9 ноября 19:15
Чемпионка US Open-2021 начала сотрудничество с новым наставником
Чемпионка US Open-2021 начала сотрудничество с новым наставником
WTA
9 ноября 15:17
Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
WTA
9 ноября 14:07
Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе
Стаховский проиграл на старте «челленджера» в Братиславе
ATP
9 ноября 13:21
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости