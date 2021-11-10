Калинина зачехлила ракетку во втором круге турнира в Линце

Украинка проиграла в трех сетах представительнице России





Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

Во втором круге турнира в австрийском Линце украинка Ангелина Калинина (WTA 52) проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (WTA 32) со счетом 6:4, 4:6, 2:6.



Матч продлился 127 минут, в течение которых украинка подала один эйс против восьми у россиянки. При этом, Калинина допустила шесть двойных ошибок, тогда как у соперницы их было лишь три.

Также Калинина реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов против 7 из 13 у Кудерметовой.

Напомним, в первом круге турнира Калинина выиграла у итальянки Мартины Тревизан.