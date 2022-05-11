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Калініна знялася з матчу другого кола турніру серії WTA1000 в Римі

Причина – травма спини
Теннис WTA
15:57
Калініна знялася з матчу другого кола турніру серії WTA1000 в Римі
Фото: j48tennis.net

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36) не зіграє у другому колі турніру серії WTA1000 в Римі, Італія.

Українка знялася з матчу з Джессікою Пегулою (WTA, 11). Причиною стала травма верхньої частини спини українки. В наступному матчі американка зустрінеться з білорускою Ариною Соболенко.

Нагадаємо, що рубіж першого раунда в Римі не змогла подолати Марта Костюк.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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