Калініна переграла Кіз на старті турніру серії WTA1000 в Римі
Калініна знялася з матчу другого кола турніру серії WTA1000 в Римі
Причина – травма спини
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 36) не зіграє у другому колі турніру серії WTA1000 в Римі, Італія.
Українка знялася з матчу з Джессікою Пегулою (WTA, 11). Причиною стала травма верхньої частини спини українки. В наступному матчі американка зустрінеться з білорускою Ариною Соболенко.
Нагадаємо, що рубіж першого раунда в Римі не змогла подолати Марта Костюк.
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