Камбэка не вышло. Баутиста-Агут в тяжелом матче уступил Бублику в четвертьфинале Монпелье

В матче 1/2-й теннисисту из Казахстана предстоит сыграть против Филипа Крайиновича

Александр Бублик / фото - Getty Images

35-я ракетка мира Александр Бублик в тяжелом матче победил Роберто Баутиста-Агута (ATP №19) и вырвал путевку в полуфинал турнира во французском Монпелье. Дуэль завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 5 минут. За это время Бублик сделал 26 эйсов, выиграл один гейм на приеме и реализовал один брейкпоинт из девяти, восемь раз ошибившись на подаче. Баутиста-Агут сумел трижды подать навылет и реализовать два брейкпоинта из пяти, допустив 1 «двойную».

В полуфинале соперником Бублика станет серб Филип Крайинович, который в своем матче победил Дамира Джумхура.

Напомним, в матче второго круга Монпелье Монфис был разбит Имером.

