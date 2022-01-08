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Канада с трудом переиграла Россию и вышла в финал ATP Cup

Победу стране из Северной Америки принес дуэт Оже-Альяссим – Шаповалов
Теннис ATP
08 января 10:59
Канада с трудом переиграла Россию и вышла в финал ATP Cup
Денис Шаповалов / Фото - cbc.ca
Сборная России по теннису не смогла выйти в финал мужского командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. 

В полуфинальной стадии соревнований россияне со счетом 1:2 проиграли канадской команде.

В решающем матче дуэт в лице Даниила Медведева и Романа Сафиуллина уступил Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, [7:10].

Отметим, в стартовом поединке Сафиуллин проиграл Шаповалову – 4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче Медведев в двух сетах устроил разгром Оже-Альяссиму – 6:4, 6:0.

В финале ATP Cup Канада встретится с Испанией, которая ранее переиграла сборную Польши (2:1).

Владимир Кириченко
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Теги

ATP Cup Денис Шаповалов Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев

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