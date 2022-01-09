Канада впервые выиграла ATP Cup. Видеообзор финала против Испании

Судьба трофея решилась в одиночных матчах

Фото: Getty Images

Сборная Канады обыграла Испанию в финале ATP Cup-2022. Видеообзор противостояния:

Канада – третий чемпион ATP Cup после Сербии (2020) и России (2021).

Напомним, «кленовые листья» вышли из группы со сборными Великобритании, Германии и США. Затем в полуфинале они одолели Россию и вот теперь справились с командой Испании, которая выступала на турнире без Рафаэля Надаля.

Состав сборной Канады: Феликс Оже-Алльясим, Денис Шаповалов, Брейден Шнур и Стивен Диаз.