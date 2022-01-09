Канада – новый победитель ATP Cup
Канада впервые выиграла ATP Cup. Видеообзор финала против Испании
Судьба трофея решилась в одиночных матчах
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Сборная Канады обыграла Испанию в финале ATP Cup-2022. Видеообзор противостояния:
Канада – третий чемпион ATP Cup после Сербии (2020) и России (2021).
Напомним, «кленовые листья» вышли из группы со сборными Великобритании, Германии и США. Затем в полуфинале они одолели Россию и вот теперь справились с командой Испании, которая выступала на турнире без Рафаэля Надаля.
Состав сборной Канады: Феликс Оже-Алльясим, Денис Шаповалов, Брейден Шнур и Стивен Диаз.