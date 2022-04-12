Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
Капитан сборной Украины Ольга Савчук рассказала, что многие ее уже бывшие друзья из россии даже не написали ей после того, как их страна развязала полномасштабную войну против Украины:
Дружила. Изначально из всех моих теперь уже бывших друзей, коллег, написали всего несколько человек, спросили: «Как семья?» В принципе, тут мало что можно написать. От них я этого и ожидала, но от многих, кто не написал, я не ожидала и сейчас нахожусь в таком «убитом» состоянии, потому что это люди, которых я знаю с 9 лет, с начала моей теннисной карьеры. Думала, что они мои друзья, коллеги, и эти люди не просто молчат…
Я еще понимаю, что они официально не высказывают свою позицию, но не позвонить, не написать, не спросить как моя семья, как я – считаю, что это преступление на человеческом уровне. И у всех наших теннисисток такая же ситуация. Я не могу это объяснить, у меня это не укладывается в голове.
Что думаете о санкциях, которые ввели по отношению к российским и белорусским теннисным организациям? Нужно ли вводить дополнительные санкции к спортсменам?
Я согласна со всеми нашими теннисистами, которые высказали ранее свою позицию. Должна быть полная дисквалификация. Потому что это общая вина, это их правительство, они его выбирали и не могут быть ни при чем. Почему люди, которые потеряли в россии работу, которые жили от зарплаты до зарплаты, на них санкции есть, а на спортсменах нет? Если санкции вводятся, то должны охватить всех.
Было только два игрока в Туре, которые мне написали. Только с одним человеком оттуда я общаюсь на постоянной основе. Наверное, это единственный, кто остался человеком. Все остальные – это кошмар, просто шок.
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