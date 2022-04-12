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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»

Савчук заявила, что многие друзья из страны-соседа даже не спросили о семье
Теннис
10:17
Капитан сборной Украины: «Из Тура мне написал только один игрок – единственный представитель рф, который остался человеком»
Фото: Instagram

Капитан сборной Украины Ольга Савчук рассказала, что многие ее уже бывшие друзья из россии даже не написали ей после того, как их страна развязала полномасштабную войну против Украины:

Дружила. Изначально из всех моих теперь уже бывших друзей, коллег, написали всего несколько человек, спросили: «Как семья?» В принципе, тут мало что можно написать. От них я этого и ожидала, но от многих, кто не написал, я не ожидала и сейчас нахожусь в таком «убитом» состоянии, потому что это люди, которых я знаю с 9 лет, с начала моей теннисной карьеры. Думала, что они мои друзья, коллеги, и эти люди не просто молчат…

Я еще понимаю, что они официально не высказывают свою позицию, но не позвонить, не написать, не спросить как моя семья, как я – считаю, что это преступление на человеческом уровне. И у всех наших теннисисток такая же ситуация. Я не могу это объяснить, у меня это не укладывается в голове.

Что думаете о санкциях, которые ввели по отношению к российским и белорусским теннисным организациям? Нужно ли вводить дополнительные санкции к спортсменам? 

Я согласна со всеми нашими теннисистами, которые высказали ранее свою позицию. Должна быть полная дисквалификация. Потому что это общая вина, это их правительство, они его выбирали и не могут быть ни при чем. Почему люди, которые потеряли в россии работу, которые жили от зарплаты до зарплаты, на них санкции есть, а на спортсменах нет? Если санкции вводятся, то должны охватить всех. 

Было только два игрока в Туре, которые мне написали. Только с одним человеком оттуда я общаюсь на постоянной основе. Наверное, это единственный, кто остался человеком. Все остальные – это кошмар, просто шок.

Украинки определились с составом на матч Кубка Билли Джин Кинг против США.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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Ольга Савчук война

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