Карлос Алькарас: «Не хочу, чтобы меня знали как приемника Надаля»

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18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает 20-е место в одиночном рейтинге ATP, признался, что ему льстят сравнения с 21-кратным победителем турниров серии Большого шлема Рафаэлем Надалем, однако хочет быть собой, а не тем, кого называют приемником Надаля. Слова Алькараса приводит menshealth.com:

Я не чувствую себя чьей-то сменой. Я – это я, и надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу, чтобы меня знали как Карлоса Алькараса, а не как преемника Рафы Надаля или кого-то еще. Хочу, чтобы узнали мое имя.

В конце концов, говорят, что я преемник Рафы, будущее испанского тенниса... Я стараюсь не придавать этому значения. Я всегда говорил, что если тебя сравнивают с Надалем, то потому, что ты делаешь правильные вещи, ты на правильном пути, с правильными людьми».