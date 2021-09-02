Касаткина обыграла обидчицу Свитолиной и стала следующей соперницей украинки

Матч состоится в рамках третьего круга Открытого чемпионата США

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27-я ракетка мира Дарья Касаткина пробилась в третий круг US Open, обыграв 38-го номера мирового рейтинга Маркету Вондроушову – 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 19 минут. За это время Касаткина выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

В следующем раунде Касаткина станет соперницей Элины Свитолиной. Украинка выиграла у россиянки все пять очных матчей.

Интересно, что Касаткина выбила Вондроушову, которая месяц назад разгромила Свитолину в полуфинале Олимпийских игр.