Ястремская проиграла стартовый матч Кубка Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая уступила лидеру сборной США на Кубке Билли Джин Кинг
Украинка проиграла Джессике Пегуле
10:30
Катарина Завацкая / Фото: Getty ImagesВторой номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) проиграла лидеру сборной США Джессике Пегуле (№14 WTA) в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг – 2:6, 1:6.
Поединок продолжался чуть больше часа. За это время Завацкая реализовала единственный заработанный брейк-поинт и проиграла пять геймов на своей подаче.
Для Катарины Завацкой это была первая игра за сборную Украины в одиночном разряде.
США – Украина 2:0
Напомним, что в первой игре противостояния Даяна Ястремская уступила Элисон Риск.
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