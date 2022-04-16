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Катарина Завацкая уступила лидеру сборной США на Кубке Билли Джин Кинг

Украинка проиграла Джессике Пегуле
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
10:30
Катарина Завацкая уступила лидеру сборной США на Кубке Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая / Фото: Getty Images
Второй номер украинской команды Катарина Завацкая (№201 WTA) проиграла лидеру сборной США Джессике Пегуле (№14 WTA) в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг – 2:6, 1:6.

Поединок продолжался чуть больше часа. За это время Завацкая реализовала единственный заработанный брейк-поинт и проиграла пять геймов на своей подаче. 

Для Катарины Завацкой это была первая игра за сборную Украины в одиночном разряде.

США – Украина 2:0


Напомним, что в первой игре противостояния Даяна Ястремская уступила Элисон Риск
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