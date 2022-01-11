Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Катерина Бондаренко: «Сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась»

Опытнейшая украинка продолжает радовать – она одержала первую с 2018 года победу в Мельбурне
Теннис Grand Slam
11 января 14:17
Катерина Бондаренко: «Сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась»

Украинке Катерине Бондаренко в какой-то степени повезло со жребием. В первом круге квалификации она выловила хозяйку кортов – 17-летнюю Шарлотту Кемпенаерс-Поч. Экзотики добавляет не только рейтинг австралийки (вне 1 000), но и разница в возрасте. Катерина старше соперницы на 18 лет. Впрочем, предполагаемой легкой прогулки не получилось – 5:7, 6:3, 6:2 в пользу нашей теннисистки.

«К АО я подошла в хорошей форме, дома чувствовала себя отлично. Здесь, в Мельбурне, тяжеловато прошла акклиматизация, но потихоньку адаптируюсь».

Трехсетовый матч – норма, чтобы разбегаться, или лучше такие матчи закрывать в двух партиях?

В данном случае – три сета не норма. Конечно, лучше было бы закрыть с минимальным количеством партий.

Во втором сете ты вела 3:0 и могла забирать подачу соперницы, имея два брейк-бола. Вместо 4:0 стало 3:3 и ровно на твоей подаче. В этот момент матч мог и уплыть...

Ничего страшного не произошло, просто не удалось выиграть тяжелый гейм при счете 3:0. Не скрою, сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась.

Поразительно, что в который раз ты поднимаешься почти с ноля в рейтинге в зону «Шлемов». Насколько реально, что мы тебя увидим в течение всего сезона?

У меня есть силы и желание продолжать выступления на высшем уровне. Главное – чтобы здоровье позволяло. Надеюсь, что еще поиграю...

Во втором круге квалификации Катерина Бондаренко встретится с 31-летней канадкой Ребеккой Марино (24).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua         

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Циципас: «Думаю, я хорошо сыграю в Австралии»
Циципас: «Думаю, я хорошо сыграю в Австралии»
Grand Slam
11 января 19:50
Украинская теннисистка не видела ни одного матча следующей соперницы в квалификации Australian Open
Украинская теннисистка не видела ни одного матча следующей соперницы в квалификации Australian Open
Grand Slam
11 января 19:00
Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Закрытую тренировку Джоковича отсняли с помощью дронов
Australian Open
11 января 17:31
Теннисист наехал на организаторов Australian Open и по ходу матча доказывал арбитру, что у него коронавирус
Тема дня
Теннисист наехал на организаторов Australian Open и по ходу матча доказывал арбитру, что у него коронавирус
Grand Slam
11 января 16:18
Катерина Бондаренко: «Сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась»
Эксклюзив Катерина Бондаренко: «Сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась»
Grand Slam
11 января 14:17
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Сиднее
Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Сиднее
WTA
11 января 14:07
Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде
Костюк сыграет с Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде
WTA
11 января 13:59
Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
Байндль пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
Grand Slam
11 января 13:23
Свитолина прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open
Свитолина прибыла в Мельбурн для подготовки к Australian Open
Grand Slam
11 января 12:47
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости