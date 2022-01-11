Катерина Бондаренко: «Сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась»

Украинке Катерине Бондаренко в какой-то степени повезло со жребием. В первом круге квалификации она выловила хозяйку кортов – 17-летнюю Шарлотту Кемпенаерс-Поч. Экзотики добавляет не только рейтинг австралийки (вне 1 000), но и разница в возрасте. Катерина старше соперницы на 18 лет. Впрочем, предполагаемой легкой прогулки не получилось – 5:7, 6:3, 6:2 в пользу нашей теннисистки.

Трехсетовый матч – норма, чтобы разбегаться, или лучше такие матчи закрывать в двух партиях?

В данном случае – три сета не норма. Конечно, лучше было бы закрыть с минимальным количеством партий.

Во втором сете ты вела 3:0 и могла забирать подачу соперницы, имея два брейк-бола. Вместо 4:0 стало 3:3 и ровно на твоей подаче. В этот момент матч мог и уплыть...

Ничего страшного не произошло, просто не удалось выиграть тяжелый гейм при счете 3:0. Не скрою, сложилась опасная ситуация, но я с ней справилась.

Поразительно, что в который раз ты поднимаешься почти с ноля в рейтинге в зону «Шлемов». Насколько реально, что мы тебя увидим в течение всего сезона?

У меня есть силы и желание продолжать выступления на высшем уровне. Главное – чтобы здоровье позволяло. Надеюсь, что еще поиграю...