Катерина Бондаренко выиграла парный турнир ITF W25 в Мексике

Украино-канадский дуэт на тай-брейке вырвали победу у своих соперниц

Бондаренко и Чжао / Фото - btu.org.ua

Украинская теннисисткав дуэте с канадкойстали триумфаторами турнира ITF W25 в Мексике.В финальном матче они переиграли шведкуи израильтянкусо счетом 7:5, 6:7, 10:7.Отметим, что для 35-летней украинки это восьмой парный титул в карьере и четвертый на турнирах ITF.В последний раз Бонадренко-младшая становилась чемпионкой в паре в 2020 году на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).Ранее стало известно, чтов основной сетке турнира в Дубае.