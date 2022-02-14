Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Катерина Бондаренко выиграла парный турнир ITF W25 в Мексике
Украино-канадский дуэт на тай-брейке вырвали победу у своих соперниц
Бондаренко и Чжао / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Кэрол Чжао стали триумфаторами турнира ITF W25 в Мексике.
В финальном матче они переиграли шведку Жаклин Кабай и израильтянку Лину Глушко со счетом 7:5, 6:7, 10:7.
Отметим, что для 35-летней украинки это восьмой парный титул в карьере и четвертый на турнирах ITF.
В последний раз Бонадренко-младшая становилась чемпионкой в паре в 2020 году на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).
Ранее стало известно, что Элина Свитолина займет место Аннет Контавейт в основной сетке турнира в Дубае.
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