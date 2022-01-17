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Кенин неожиданно проиграла Киз на старте Australian Open
Триумфатор Открытого чемпионата Австралии-2020 зачехлила ракетку
11:50
София Кенин / Фото - WTA13-я ракетка мира, американская теннисистка София Кенин со счетом 6:7(2), 5:7 проиграла своей соотечественнице Мэдисон Киз в первом раунде Australian Open.
За 1 час 31 минуту матча Кенин ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. В свою очередь, 51-й номер рейтинга WTA Киз выполнила 15 эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта.
После этой победы Киз счет в личных встречах теннисисток стал 4:1 в пользу Мэдисон.
В следующем раунде австралийского мэйджора Киз встретится с бельгийкой Греетье Миннен или румынкой Жаклин Кристиан.
Ранее чешская теннисистка Барбора Крейчикова без проблем переиграла немку Андреа Петкович в первом раунде Australian Open (6:2, 6:0).
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