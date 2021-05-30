Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»
Немка довольна, что скоро начнется серия травяных турниров
17:58
Анжелик Кербер / Фото: AAP / Dean Lewins
27-я ракетка мирового рейтинга Анжелик Кербер прокомментировала свое поражение в первом круге Roland Garros. Немка неожиданно проиграла украинке Ангелине Калининой в двух сетах.
Слова Кербер приводит Tennis Majors:
Не знаю, почему у меня не получилось показать свой уровень. Думаю, я поздно включилась в игру, учитывая, что стала играть лучше во втором сете. Ангелина здорово играла сегодня. Я не смогла показать свой лучший теннис или хотя бы тот, который был во время тренировок в последние дни. Я должна принять это и двигаться дальше.
Сейчас я постараюсь вынести урок из сегодняшнего матча, потому что я как можно лучше готовилась к грунтовым турнирам и провела несколько хороших матчей на этом покрытии. Теперь я в ожидании травяной серии и Wimbledon. Очень рада, что следующий Шлем будет проходить на траве.
Обзор первой победы Калининой в основной сетке французского Шлема.
Комментарии 0