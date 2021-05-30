Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 3
Сегодня 10
Завтра 18
нет важных матчей
Теннис (3 события из 10) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 2:0 3-й сет
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 1:1 3-й сет
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 2:0 3-й сет
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 2:0 3-й сет
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 1:1 3-й сет
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 2:0 3-й сет
18:40 Александер Зверев - Оскар Отте -:- Запланирован
18:55 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер -:- Запланирован
19:35 Стефанос Циципас - Джереми Чарди -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
18:20 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
Теннис (18 событий из 91) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер -:- Запланирован
12:00 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
12:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
12:00 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
14:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
15:15 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч -:- Запланирован
16:30 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
17:00 Денис Истомин - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан -:- Запланирован
12:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
12:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
12:00 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек -:- Запланирован
15:15 Софиа Кенин - Елена Остапенко -:- Запланирован
17:15 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
17:15 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован

Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»

Немка довольна, что скоро начнется серия травяных турниров
Теннис Grand Slam
17:58
Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»
Анжелик Кербер / Фото: AAP / Dean Lewins

27-я ракетка мирового рейтинга Анжелик Кербер прокомментировала свое поражение в первом круге Roland Garros. Немка неожиданно проиграла украинке Ангелине Калининой в двух сетах.

Слова Кербер приводит Tennis Majors:

Не знаю, почему у меня не получилось показать свой уровень. Думаю, я поздно включилась в игру, учитывая, что стала играть лучше во втором сете. Ангелина здорово играла сегодня. Я не смогла показать свой лучший теннис или хотя бы тот, который был во время тренировок в последние дни. Я должна принять это и двигаться дальше.

Сейчас я постараюсь вынести урок из сегодняшнего матча, потому что я как можно лучше готовилась к грунтовым турнирам и провела несколько хороших матчей на этом покрытии. Теперь я в ожидании травяной серии и Wimbledon. Очень рада, что следующий Шлем будет проходить на траве.

Обзор первой победы Калининой в основной сетке французского Шлема.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анжелик Кербер Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Теннис Grand Slam
17:16
Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Теннис Grand Slam
13:49
30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки
30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки
Теннис Grand Slam
29 мая 16:45
Калинина и Завацкая сыграют с опытными соперницами на старте Roland Garros
Калинина и Завацкая сыграют с опытными соперницами на старте Roland Garros
Теннис Grand Slam
28 мая 20:38
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 17:22
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Теннис Grand Slam
27 мая 17:02

Новости: Теннис

Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»
Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»
Grand Slam
17:58
Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Четырнадцатая подряд и дебютная на Roland Garros. Хайлайты сенсационной победы Калининой над Кербер
Grand Slam
17:16
Циципас: «На грунте надо играть в стратегический теннис»
Циципас: «На грунте надо играть в стратегический теннис»
Grand Slam
16:24
Тренер Осаки: «Не стоит исключать Наоми из числа опасных соперниц на Roland Garros»
Тренер Осаки: «Не стоит исключать Наоми из числа опасных соперниц на Roland Garros»
Grand Slam
15:32
Осака стартовала с победы на Roland Garros
Осака стартовала с победы на Roland Garros
Grand Slam
15:22
Козлова зачехлила ракетку на Roland Garros
Козлова зачехлила ракетку на Roland Garros
Grand Slam
14:55
Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Калинина сенсационно обыграла Кербер в первом круге Roland Garros
Grand Slam
13:49
Украинская суперсерия – продолжается!
Послесловие Украинская суперсерия – продолжается!
Grand Slam
09:50
Свитолина заявилась на травяной турнир в Великобритании
Свитолина заявилась на травяной турнир в Великобритании
WTA
29 мая 22:12
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости