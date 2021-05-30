Кербер: «Калинина сегодня здорово играла, а я не смогла показать свой лучший теннис»

Анжелик Кербер / Фото: AAP / Dean Lewins

27-я ракетка мирового рейтинга Анжелик Кербер прокомментировала свое поражение в первом круге Roland Garros. Немка неожиданно проиграла украинке Ангелине Калининой в двух сетах.



Слова Кербер приводит Tennis Majors:

Сейчас я постараюсь вынести урок из сегодняшнего матча, потому что я как можно лучше готовилась к грунтовым турнирам и провела несколько хороших матчей на этом покрытии. Теперь я в ожидании травяной серии и Wimbledon. Очень рада, что следующий Шлем будет проходить на траве.