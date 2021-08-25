Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира

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Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер поделился мнением о том, почему австралийка Эшли Барти уже долгое время является первой ракеткой мира. Слова немецкой теннисистки приводит Tennis World USA:

Она настолько уверена в себе. У нее отличные подачи на протяжении всей игры, я думаю это ключ всех ее побед, ее большое оружие.

Она тоже играет очень хитро, знает куда поставить мяч и как играть в напряженные моменты игры. С другой стороны, ее игра сложна, поэтому она сейчас на своем месте».