Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
Немецкая теннисистка отметила уверенность австралийки
Фото: Free Betting Tips
Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер поделился мнением о том, почему австралийка Эшли Барти уже долгое время является первой ракеткой мира. Слова немецкой теннисистки приводит Tennis World USA:
«Я думаю она играет очень хорошо: начинает играть очень агрессивно, когда это нужно. Знаете, я пыталась вернуться во втором сете в матче против нее в Цинциннати, у меня были шансы, но, да, я думаю, что она действительно хорошо играла в важные моменты и уверенно закрыла матч.
Она настолько уверена в себе. У нее отличные подачи на протяжении всей игры, я думаю это ключ всех ее побед, ее большое оружие.
Она тоже играет очень хитро, знает куда поставить мяч и как играть в напряженные моменты игры. С другой стороны, ее игра сложна, поэтому она сейчас на своем месте».
На прошлой неделе Барти выиграла крупный турнир в Цинциннати. В полуфинале этих соревнований австралийка обыграла Кербер.
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