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Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной

Теннисистки сыграют во втором круге турнира в Цинциннати
Теннис WTA
15:11
Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной
Фото: The Guardian

Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер поделилась ожиданиями от матча против шестой ракетки мира украинки Элины Свитолиной:

«Это будет еще один тяжелый матч против Элины. Мы уже много раз играли друг против друга, было много продолжительных матчей. Я ожидаю борьбу в нашей встрече и мне будет необходимо играть так, как против Саккари, получать удовольствие и показывать свой лучший теннис.

Очень приятно снова видеть болельщиков на трибунах. Я очень соскучилась по этому. Мы много месяцев играли без зрителей, и вы действительно имеете большое значение для всех игроков».


Теннисистки сыграют во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В личных встречах Свитолина ведет со счетом 9:5.

Недавно Кербер заявила, что вернулась на топ-уровень.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Анжелик Кербер

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