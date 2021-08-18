Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной

Теннисистки сыграют во втором круге турнира в Цинциннати

Фото: The Guardian

Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер поделилась ожиданиями от матча против шестой ракетки мира украинки Элины Свитолиной:

«Это будет еще один тяжелый матч против Элины. Мы уже много раз играли друг против друга, было много продолжительных матчей. Я ожидаю борьбу в нашей встрече и мне будет необходимо играть так, как против Саккари, получать удовольствие и показывать свой лучший теннис. Очень приятно снова видеть болельщиков на трибунах. Я очень соскучилась по этому. Мы много месяцев играли без зрителей, и вы действительно имеете большое значение для всех игроков».

Теннисистки сыграют во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В личных встречах Свитолина ведет со счетом 9:5.

Недавно Кербер заявила, что вернулась на топ-уровень.