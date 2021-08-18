Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати станет титулованная экс-первая ракетка мира
Кербер поделилась ожиданиями от матча против Свитолиной
Теннисистки сыграют во втором круге турнира в Цинциннати
Фото: The Guardian
Трехкратная победительница турниров серии Большого шлема Анжелик Кербер поделилась ожиданиями от матча против шестой ракетки мира украинки Элины Свитолиной:
«Это будет еще один тяжелый матч против Элины. Мы уже много раз играли друг против друга, было много продолжительных матчей. Я ожидаю борьбу в нашей встрече и мне будет необходимо играть так, как против Саккари, получать удовольствие и показывать свой лучший теннис.
Очень приятно снова видеть болельщиков на трибунах. Я очень соскучилась по этому. Мы много месяцев играли без зрителей, и вы действительно имеете большое значение для всех игроков».
Теннисистки сыграют во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. В личных встречах Свитолина ведет со счетом 9:5.
Недавно Кербер заявила, что вернулась на топ-уровень.
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