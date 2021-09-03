Кербер вслед за Ястремской выбила из US Open и Калинину
Кербер: «С Калининой всегда выдаются непростые матчи»
Немка выбила уже двух украинок на пути в третий круг US Open
3 сентября 10:09
Анжелик Кербер / Фото: btu.org.ua
17-я ракетка мирового рейтинга Анжелик Кербер
прокомментировала wtatennis.com победу во втором круге US Open над Ангелиной Калининой (WTA, 76):
Сегодня я сыграла хорошо. С Калининой всегда выдаются непростые матчи. Я проиграла ей на Roland Garros в этом году, так что я готовилась и знала, чего от нее ждать. Я была сфокусирована с первого розыгрыша. Думаю, что сегодня сыграла очень агрессивно, что и стало главным фактором сегодняшней победы.
Напомним, что на старте турнира Анжелик обыграла Даяну Ястремскую.
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