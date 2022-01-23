Кецманович – о поражении Монфису на AO: «Я оставил все силы на корте, но этого оказалось мало»

Серб покинул Australian Open по итогам рекордного для себя четвертого круга

Миомир Кецманович / фото - Getty Images Серб Миомир Кецманович (ATP №77) проиграл французу Гаэлю Монфису (ATP №77) и покинул Australian Open по итогам четвертого круга. В комментарии пресс-службе турнира Кецманович подвел итоги этого матча, признавшись, что доволен своими результатами на турнире. «Это была сложная игра, Гаэль очень хорошо играл на протяжении всего матча. Он не давал мне много шансов, но я оставил все силы на корте, хотя, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Я хотел лишить его возможности играть в привычный теннис и заставлять больше бегать. Иногда получалось, но он находил неожиданные удары и делал много виннерсов. Это была фантастическая неделя – я впервые вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема». На корте мне удалось сделать то, над чем я много работал, чтобы улучшить свою игру. Сейчас я устал, но в целом игрой доволен. Мне незачем себя винить». Напомним, соперником Монфиса в четвертьфинале станет Маттео Берреттини.

Михаил Рыбак