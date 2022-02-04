Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами
Халеп готова сотрудничать с экс-тренером Швентек
Титулованная румынка находится в поисках наставника
Симона Халеп / Фото - eurosportЭкс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп намерена пригласить в свою команду бывшего наставник польки Иги Швентек Петра Сержпутовского.
Накануне Халеп попрощалась с румынскими тренерами Адрианом Марку и Даниэлем Добре, с которыми начала сотрудничество с осени прошлого года.
Отметим, что на турнире в Дохе и Дубае Халеп будет играть без тренера.
Напомним, в последние несколько сезонов Халеп сотрудничала с Дарреном Кэхиллом, под руководством которого выиграла два «мэйджора» – Roland Garros-2018 и Wimbledon-2019.
Комментарии 0