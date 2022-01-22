Халеп: «Мне очень нравится в Австралии, вероятно, это и помогает отлично играть»

Экс-первая ракетка мира – о выходе в четвертый круг Australian Open

Симона Халеп / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп без проблем переиграла черногорку Данку Ковинич и вышла в четвертый раунд Australian Open.

В комментарии пресс-службе мейджора Халеп прокомментировала победу в этом матче, а также рассказала, что помогает ей хорошо выступать в Австралии.

«Очень довольна в очередной раз пройти в четвертый круг. Мне очень нравится в Австралии. Вероятно, это помогает отлично играть. Сегодня я почти вышла на новый уровень. Сыграла прекрасно, а соперница немного устала, ведь у нее перед этим был долгий матч. На данный момент у меня все больше уверенности в себе после тяжелого прошлого сезона. Я получаю наслаждение от игры, со здоровьем все в порядке. Классно, что я могу выкладываться на сто процентов на корте. Ведь это самое важное».

Напомним, в параллельном матче Соболенко с боем победила Вондрусову.