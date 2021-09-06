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Халеп – о матче против Свитолиной: «Элина мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту»

Румынка прокомментировала поражение от украинской теннисистки
Теннис Grand Slam
07:15
Халеп – о матче против Свитолиной: «Элина мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту»
Симона Халеп / фото - remonews.com

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение от первой ракетки Украины Элины Свитолиной в 1/8-й финала US Open.

«Это был непростой матч, Элина отыграла очень хорошо и стабильно, она мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту.

Это был отличный матч с ее стороны, отдаю ей должное. С моей же стороны было много невынужденных ошибок, я слишком много спешила. Если бы я была терпеливее, было бы лучше. Я немного устала. Перед матчем были нервы, и это нормально. Но из турнира я извлекла только позитив.

Чувствовала усталость после трех сыгранных матчей, поэтому и переживала накануне этой встречи. Я довольна своей игрой и тем, как я себя чувствую. Без травм и боли. Это самое важное для меня. Сейчас мне необходим отдых и время, чтобы подумать, что мне нужно сделать для победы в нашем следующем матче.

Элина сыграла очень много матчей в этом году, поэтому ее уверенность сейчас на высоком уровне.

Дальше я планирую отправиться домой и отдохнуть. Мне нужно пообщаться со своими врачами и командой, а затем мы решим, что делать дальше. Моя цель – еще сыграть в этом году, но я хочу защитить себя. Если тело скажет мне, что необходимо взять паузу, я его послушаю».

Элина Свитолина также прокомментировала победу над Симоной Халеп.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Теги

Симона Халеп Элина Свитолина US Open

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