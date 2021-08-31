Халеп – о травмах этого сезона: «Поняла, что я уже в возрасте – мне почти 30»
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп после победы над Камилой Джорджи в первом круге US Open прокомментировала то, что возвращается в тур после травмы икроножной мышцы и играла с тейпом на бедре.
Халеп цитирует usopen.org:
«Несколько дней назад я полчаса потренировалась без тейпа – и снова стало больно. Наверное, это больше психологический момент, но травма тоже есть. Так что лучше затейпировать.
Вообще здоровье было главной проблемой в этом году. Травма икры стала самой серьезной в моей карьере. Я не знала, что мне нужно делать. Поначалу она меня слишком расстроила. Потом я слишком спешила восстановиться к Wimbledon, потому что очень хотела там сыграть. Но из-за этого мне пришлось пропустить еще четыре недели.
Это был новый опыт, и я сделала выводы. Когда у меня что-то болит, я останавливаюсь и стараюсь как можно лучше восстановиться.
В целом я поняла, что я уже в возрасте – мне почти 30 (улыбается). И мне сказали, что такие травмы – это нормально, когда тебе 29-30».
Симона Халеп досрочно завершила выступление на турнире в Цинциннати (США) из-за травмы икроножной мышцы.
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