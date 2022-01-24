Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open
Халеп – о вылете с Australian Open: «Я чувствовала тошноту, у меня кружилась голова. Меня сломала жара»
Титулованная румынка отдала должное Корне
12:41
Симона Халеп / Фото - WTAБывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после неожиданного поражения в 1/8 финала Australian Open.
Цитирует Халеп пресс-служба WTA.
«У меня нет травмы, и это отличная новость, но меня сломала жара. Я чувствовала тошноту, у меня кружилась голова. Я оказалась не готова к таким условиям. Ализе была сильнее и победила».
«Не могу сказать про нее ни одного плохого слова, потому что она мне очень нравится. Она всегда борется до конца, так что она заслужила выйти в свой первый четвертьфинал. Она делает огромную работу. Желаю ей удачи. Надеюсь, она исполнит свою мечту».
Напомним, Халеп проиграла француженке Ализе Корне (4:6, 6:3, 4:6) в четвертом раунде Australian Open.
Комментарии 0