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Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе

Экс-первая ракетка мира намерена реализовать свои идеи
Теннис WTA
08 февраля 22:35
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
Симона Халеп / Фото - Twitter
Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» Симона Халеп прокомментировала свое расставание с тренерами после Australian Open-2022.

Цитирует румынку msn.com.

«У меня нет тренера, я не веду переговоров с тренерами и сейчас вообще не хочу нанимать тренера. Со свой командой я рассталась не для того, чтобы работать с кем-то другим. Сейчас я хочу взять ответственность на себя, стать сильнее, поэкспериментировать и посмотреть, чего я смогу добиться сама. Мои предыдущие тренеры оставили мне много советов, и у меня есть свои идеи».


Накануне Халеп попрощалась с румынскими тренерами Адрианом Марку и Даниэлем Добре, с которыми начала сотрудничество с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что Халеп намерена пригласить в свою команду бывшего наставник польки Иги Швентек Петра Сержпутовского.
Владимир Кириченко
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