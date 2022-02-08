Халеп готова сотрудничать с экс-тренером Швентек
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
Экс-первая ракетка мира намерена реализовать свои идеи
Симона Халеп / Фото - TwitterЭкс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» Симона Халеп прокомментировала свое расставание с тренерами после Australian Open-2022.
Цитирует румынку msn.com.
«У меня нет тренера, я не веду переговоров с тренерами и сейчас вообще не хочу нанимать тренера. Со свой командой я рассталась не для того, чтобы работать с кем-то другим. Сейчас я хочу взять ответственность на себя, стать сильнее, поэкспериментировать и посмотреть, чего я смогу добиться сама. Мои предыдущие тренеры оставили мне много советов, и у меня есть свои идеи».
Накануне Халеп попрощалась с румынскими тренерами Адрианом Марку и Даниэлем Добре, с которыми начала сотрудничество с осени прошлого года.
Ранее сообщалось, что Халеп намерена пригласить в свою команду бывшего наставник польки Иги Швентек Петра Сержпутовского.
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