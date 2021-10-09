Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 56) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
нет важных матчей

Халеп прокомментировала победу над Костюк

Румынка призналась, что не очень хорошо настроилась на матч
Теннис WTA
9 октября 14:53
Халеп прокомментировала победу над Костюк
Фото: пресс-служба турнира

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк во втором круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Слова двукратной победительницы мэджоров приводит пресс-служба WTA:

«Приезжая в Индиан-Уэллс я чувствую себя прекрасно. Сейчас я рада быть здоровой и вновь выступать на высоком уровне. Однако играть здесь в октябре довольно необычно.

В этом сезоне мне не хватало соревнований такого уровня, потому что я много пропустила из-за травмы. Сейчас я стараюсь действовать агрессивнее и сильнее бить по мячу. Думаю, это работает. Я не очень хорошо настроилась на первый матч, но я поработаю над этим».


Напомним, недавно стало известно имя нового тренера Симоны Халеп.

Видеообзор матча Халеп – Костюк:


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Симона Халеп

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
9 октября 07:20
Костюк выиграла стартовый матч крупного турнира в США
Костюк выиграла стартовый матч крупного турнира в США
Теннис WTA
7 октября 09:25
Свитолина, Костюк и Ястремская узнали имена своих соперниц на стартовые матчи турнира в Индиан-Уэлсе
Свитолина, Костюк и Ястремская узнали имена своих соперниц на стартовые матчи турнира в Индиан-Уэлсе
Теннис WTA
5 октября 10:44
Свитолина и Костюк потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге WTA. Барти – в лидерах
Свитолина и Костюк потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге WTA. Барти – в лидерах
Теннис WTA
4 октября 11:56
Костюк и Киченок в сумасшедшем матче вышли во второй раунд парного турнира в Чикаго
Костюк и Киченок в сумасшедшем матче вышли во второй раунд парного турнира в Чикаго
Теннис WTA
28 сентября 22:22
Известно имя нового тренера Симоны Халеп
Известно имя нового тренера Симоны Халеп
Теннис WTA
28 сентября 17:39

Новости: Теннис

Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
07:45
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
ATP
9 октября 19:19
Халеп прокомментировала победу над Костюк
Халеп прокомментировала победу над Костюк
WTA
9 октября 14:53
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
WTA
9 октября 13:51
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
WTA
9 октября 12:22
Видеообзор матча Свитолина – Мартинцова
Видеообзор матча Свитолина – Мартинцова
WTA
9 октября 11:26
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
WTA
9 октября 09:59
Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
WTA
9 октября 09:42
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
9 октября 07:20
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости