Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Халеп прокомментировала победу над Костюк
Румынка призналась, что не очень хорошо настроилась на матч
Фото: пресс-служба турнира
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк во втором круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Слова двукратной победительницы мэджоров приводит пресс-служба WTA:
«Приезжая в Индиан-Уэллс я чувствую себя прекрасно. Сейчас я рада быть здоровой и вновь выступать на высоком уровне. Однако играть здесь в октябре довольно необычно.
В этом сезоне мне не хватало соревнований такого уровня, потому что я много пропустила из-за травмы. Сейчас я стараюсь действовать агрессивнее и сильнее бить по мячу. Думаю, это работает. Я не очень хорошо настроилась на первый матч, но я поработаю над этим».
Напомним, недавно стало известно имя нового тренера Симоны Халеп.
Видеообзор матча Халеп – Костюк:
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