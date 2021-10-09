Халеп прокомментировала победу над Костюк

Фото: пресс-служба турнира

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк во втором круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Слова двукратной победительницы мэджоров приводит пресс-служба WTA:

В этом сезоне мне не хватало соревнований такого уровня, потому что я много пропустила из-за травмы. Сейчас я стараюсь действовать агрессивнее и сильнее бить по мячу. Думаю, это работает. Я не очень хорошо настроилась на первый матч, но я поработаю над этим».