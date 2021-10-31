Халеп прокомментировала победу над Костюк

Румынская теннисистка разгромила украинку в полуфинале домашнего турнира

Фото: WTA

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, за счет чего ей удалось настолько уверено обыграть 19-летнею украинку Марту Костюк в полуфинале турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке. Слова румынки приводит пресс-служба WTA:

«Я знала, что мне нужно играть быстрее, агрессивнее и больше открывать корт. В Индиан-Уэллс она ошибалась не так много, как сегодня, но сегодня я быстрее подходила к мячу, и подача тоже мне помогла».

В предыдущий раз теннисистки встречались на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда Халеп победила, но в намного более конкурентном матче.

«Меня подвело тело» – комментарий Костюк после встречи с Халеп.