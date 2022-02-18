Халеп: «Психологически выключилась. И матч быстро закончился»

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23-я ракетка мира Симона Халеп прокомментировала поражение от Алены Остапенко (6:2, 6:7, 0:6) в полуфинале турнира серии WTA 500 в Дубае. Слова бывшего лидера мирового рейтинга приводит Twitter-аккаунт Musab:

Я была очень близка к победе. Не скажу, что выиграть было невозможно. Но третий сет я провела не так, как хотела. Я перестала играть. Это не очень хорошо.

Но я не буду убиваться из-за одного сета. Буду настраиваться на следующий турнир и извлекать положительное».