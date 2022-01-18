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Халеп с камбеком во втором сете прошла первый круг Australian Open

Румынская теннисистка еще ни разу не выигрывала Открытый чемпионат Австралии
Теннис Grand Slam
07:52
Халеп с камбеком во втором сете прошла первый круг Australian Open
Фото: Tennishead

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема Симона Халеп пробилась во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех – 6:4, 6:3.

Во втором сете румынка уступала 1:3, однако взяла пять геймов кряду и выиграла матч.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. За это время Халеп выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 102 место в одиночном рейтинге, не сделала ни одного эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Халеп ни разу не выигрывала Открытый чемпионат Австралии. Ее лучший результат – финал в 2018 году. Тогда она в трех партиях уступила Каролин Возняцки.

Напомним, финалистка US Open-2021 сенсационно проиграла 133-й ракетке мира на старте турнира.

Сергей Остапенко
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