Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open

Экс-первая ракетка мира осталась за бортом австралийского «мэйджора»

Симона Халеп / Фото - WTA

15-я ракетка мира, румынская теннисистканеожиданно проиграла француженкесо счетом 4:6, 6:3, 4:6 в четвертом раунде Australian Open.За 2 часа 33 минуты матча Халеп ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. В свою очередь, 61-й номер рейтинга Корне оформила один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.После этой победы счет в личных встречах теннисисток стал 4:1 в пользу француженки.В четвертьфинале Australian Open Корне скрестит ракетки с американкой, которая не без проблем переиграла