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Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open

Экс-первая ракетка мира осталась за бортом австралийского «мэйджора»
Теннис Grand Slam
08:42
Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open
Симона Халеп / Фото - WTA
15-я ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп неожиданно проиграла француженке Ализе Корне со счетом 4:6, 6:3, 4:6 в четвертом раунде Australian Open.

За 2 часа 33 минуты матча Халеп ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков. В свою очередь, 61-й номер рейтинга Корне оформила один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 

После этой победы счет в личных встречах теннисисток стал 4:1 в пользу француженки.

В четвертьфинале Australian Open Корне скрестит ракетки с американкой Даниэль Коллинз, которая не без проблем переиграла Элизе Мертенс (4:6, 6:4, 6:4).
Владимир Кириченко
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Симона Халеп Australian Open Ализе Корне

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