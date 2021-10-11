Халеп прокомментировала победу над Костюк
Халеп сенсационно проиграла сотой ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе
Титулованная румынка не смогла преодолеть барьер третьего раунда соревнований
Симона Халеп / Фото - tennisheadБывшая первая ракетка мира, титулованная румынка Симона Халеп, неожиданного проиграла белоруске Александре Соснович со счетом 5:7, 4:6 в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе.
За 1 час 38 минут матча Халеп оформила один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, 100-й номер рейтинга WTA ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка.
После этой победы Соснович счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.
В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Симон встретится со своей соотечественницей Викторией Азаренко.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла румынку Сорану Кырстю (4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).
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