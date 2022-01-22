Халеп уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open

Титулованная румынка отдала своей сопернице лишь 3 гейма

Симона Халеп / Фото - WTA

15-я ракетка мира, румынская теннисисткабез проблем переиграла черногоркув третьем раунде Australian Open со счетом 6:2, 6:1.За чуть более часа матча Халеп оформила три эйса, допустила одну двойную ошибку и шесть раз взяла подачу соперницы. В активе 98-го номера рейтинга WTA Ковинич ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк.Отметим, что после этой победы Симоны счет в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.В 1/8 финала Australian Open Халеп встретится с француженкойРанее японская теннисистка Наоми Осака в третьем раунде Australian Open неожиданно проиграла американке