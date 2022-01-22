Халеп с камбеком во втором сете прошла первый круг Australian Open
Халеп уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open
Титулованная румынка отдала своей сопернице лишь 3 гейма
07:39
Симона Халеп / Фото - WTA15-я ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп без проблем переиграла черногорку Данку Ковинич в третьем раунде Australian Open со счетом 6:2, 6:1.
За чуть более часа матча Халеп оформила три эйса, допустила одну двойную ошибку и шесть раз взяла подачу соперницы. В активе 98-го номера рейтинга WTA Ковинич ни одного эйса, две двойные ошибки и один брейк.
Отметим, что после этой победы Симоны счет в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.
В 1/8 финала Australian Open Халеп встретится с француженкой Ализе Корне.
Ранее японская теннисистка Наоми Осака в третьем раунде Australian Open неожиданно проиграла американке Аманде Анисимовой (6:4, 3:6, 6:7(5).
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