Саснович – после победы над Халеп: «До матча у меня на руках уже были билеты домой»
Халеп: «В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения»
Румынка поддерживает решение австралийских властей о введении ограничений для игроков
Симона Халеп / фото - tennishead.net
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала решение австралийских властей о введении ограничений для игроков.
«Я выступаю за вакцинирование и сама привилась. У нас в Румынии проблемы из-за коронавируса – переполнены больницы, там целая драма. Я всех призываю вакцинироваться. В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения – это жестко, но это единственный путь.
Нужно вакцинироваться. Те, кто вакцинирован, не будут проходить в Австралии жесткий 14-дневный карантин, а лишь проведут неделю в «пузыре». Я привилась вакциной Pfizer. Все прошло легко, никаких побочных эффектов не было».
Симона Халеп прокомментировала свое возвращение в тур после травмы икроножной мышцы.
Комментарии 0