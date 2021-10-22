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Халеп: «В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения»

Румынка поддерживает решение австралийских властей о введении ограничений для игроков
Теннис WTA
22 октября 20:35
Халеп: «В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения»
Симона Халеп / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала решение австралийских властей о введении ограничений для игроков.

«Я выступаю за вакцинирование и сама привилась. У нас в Румынии проблемы из-за коронавируса – переполнены больницы, там целая драма. Я всех призываю вакцинироваться. В Австралии правильно делают, что вводят эти ограничения – это жестко, но это единственный путь.

Нужно вакцинироваться. Те, кто вакцинирован, не будут проходить в Австралии жесткий 14-дневный карантин, а лишь проведут неделю в «пузыре». Я привилась вакциной Pfizer. Все прошло легко, никаких побочных эффектов не было».

Симона Халеп прокомментировала свое возвращение в тур после травмы икроножной мышцы.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Теги

Симона Халеп коронавирус

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