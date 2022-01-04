Халеп – автор лучшего удара года в WTA-туре
Халеп: «Возвращение в топ-10 – главная и единственная цель»
Румынская теннисистка поделилась планами на следующий сезон
Симона Халеп / фото - tennishead.net
Двукратная чемпионка Grand Slam Симона Халеп поделилась планами на следующий сезон.
Халеп цитиурет пресс-служба WTA:
«Возвращение в топ-10. Это главная и, на самом деле, единственная цель. Все, что приложится, – это бонус, и там будет видно. Но главное – вернуться в топ-10.
Я мотивирована просто стараться изо всех сил каждый день. Я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и соревнований. Я по-прежнему хочу от себя большего и большего. У меня хорошая команда, меня окружают прекрасные люди. Вот моя мотивация. У меня нет какой-то одной мотивации, например, турнира или результата».
Симона Халеп рассказала, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру.
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