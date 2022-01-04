Халеп: «Возвращение в топ-10 – главная и единственная цель»

Симона Халеп / фото - tennishead.net

Двукратная чемпионка Grand Slam Симона Халеп поделилась планами на следующий сезон.

Халеп цитиурет пресс-служба WTA:

Я мотивирована просто стараться изо всех сил каждый день. Я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и соревнований. Я по-прежнему хочу от себя большего и большего. У меня хорошая команда, меня окружают прекрасные люди. Вот моя мотивация. У меня нет какой-то одной мотивации, например, турнира или результата».