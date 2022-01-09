Халеп завоевала первый титул с 2020 года, выиграв турнир Melbourne Summer Set 1

Румынская теннисистка в хорошей форме подходит к Australian Open

Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп стала чемпионкой турнира серии WTA 250 в Melbourne Summer Set 1, обыграв в финале представительницу России Веронику Кудерметову – 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время Халеп выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Халеп выиграла первый титул с 2020 года и 23-й в карьере. В обновленном рейтинге WTA румынка займет 15-е место, отобрав позицию у украинки Элины Свитолиной.

Напомним, параллельно проходящий турнир в Мельбурне выиграла 20-летняя американка.