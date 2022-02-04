«Хочу показать здесь свой максимум». Первые слова Зверева после выхода в четвертьфинал Монпелье

Во втором круге турнира немец расправился с Маккензи Макдональдом

Александр Зверев / фото - Getty Images

Немец Александр Зверев (ATP №3) пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье (Франция), выиграв у американца Маккензи Макдональда (ATP 56) со счетом 6:2, 7:6.

В послематчевом комментарии пресс-службе ATP Зверев поделился впечатлениями от этой дуэли, а также рассказал о своих планах на текущий сезон.

«Хочу показать здесь свой максимум. После Мельбурна я решил, что моими главными целями будут Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами. К счастью, Монпелье идеально вошел в календарь. С Маннарино будет непросто. Каждый наш матч получался физически изматывающим, потому что он хорошо играет. В Мельбурне Адриан показывал теннис высочайшего уровня».

Напомним, в параллельном матче турнира Монфис был разбит Имером.