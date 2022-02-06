Известно, на каком турнире состоится возвращение Дель Потро
Хуан Мартин Дель Потро хочет завершить карьеру уже в феврале
Его последним турниром станет Rio Open
Хуан Мартин Дель Потро / фото - Getty Images
Чемпион US Open-2009 и двукратный олимпийский призер Хуан Мартин Дель Потро объявил, что хочет завершить профессиональную карьеру в конце февраля 2022 года.
Последними турнирами Дель Потро станут Argentina Open и Rio Open, которые завершаться 13-го и 20-го февраля соответственно.
Стоит отметить, что аргентинец не играл в Туре с июня 2019 года.
Напомним, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют на Кубке Лэйвера.
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