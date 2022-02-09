Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры

Аргентинец проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе

Хуан Мартин Дель Потро / фото - Getty Images

Чемпион US Open-2009 и двукратный олимпийский призер Хуан Мартин Дель Потро из Аргентины в первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе в двух сетах уступил соотечественнику Федерико Дельбонису со счетом 1:6, 3:6.

После поражения в своем первом матче с 2019 года Дель Потро объявил о завершении карьеры:

«Сегодня я поставил точку. Теперь мне нужно заниматься своим коленом, чтобы нормально себя чувствовать в повседневной жизни. Сегодня я испытал незабываемые чувства, это была моя последняя игра. Я ухожу счастливым».

"Lo de hoy es un punto y aparte. Ahora tengo que ocuparme de la rodilla para mi vida, para el el día a día. Pero voy a dejar la ventana abierta en el tenis porque lo que viví esta noche es inolvidable. Si hoy fue mi último partido, me voy feliz” - Juan Martín Del Potro. Leyenda. pic.twitter.com/dkAzr6L0eJ — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 9, 2022

Хуан Мартин четырежды делал операции на протяжении двух лет из-за травмы колена. Несколько раз аргентинец был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.