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Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры

Аргентинец проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе
Теннис ATP
07:25
Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры
Хуан Мартин Дель Потро / фото - Getty Images

Чемпион US Open-2009 и двукратный олимпийский призер Хуан Мартин Дель Потро из Аргентины в первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе в двух сетах уступил соотечественнику Федерико Дельбонису со счетом 1:6, 3:6.

После поражения в своем первом матче с 2019 года Дель Потро объявил о завершении карьеры:

«Сегодня я поставил точку. Теперь мне нужно заниматься своим коленом, чтобы нормально себя чувствовать в повседневной жизни. Сегодня я испытал незабываемые чувства, это была моя последняя игра. Я ухожу счастливым».

Хуан Мартин четырежды делал операции на протяжении двух лет из-за травмы колена. Несколько раз аргентинец был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

Рене Тер Велде
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