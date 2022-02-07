Хуркач разобрался с Тсонгой на старте турнира в Нидерландах

Поляк в двух сетах обыграл француза

Фото: пресс-служба турнира

В первом круге турнира серии ATP 500 в Роттердаме, Нидерланды, Хуберт Хуркач (ATP, 11) обыграл Жо-Вилфрида Тсонгу (ATP, 247) 6:4, 7:6 (7).



Поляк за полтора часа сделал 9 эйсов, реализовал 1 брейк-поинт из двух и единожды ошибся при подаче. Француз 10 раз подал навылет и допустил одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисистов.

В следующем раунде Хуркач сыграет с победителем противостояния Лорецо Музетти (Италия) – Микаэль Имер (Швеция).

Также во второй круг турнира вышел Алекс Де Минор.