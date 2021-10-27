Костюк: «За последние недели я научилась отсеивать неверные решения»
Киченок и Костюк пробились во второй круг турнира в Румынии
Украинкам для победы потребовались три сета
Марта Костюк и Людмила Киченок / Фото: j48tennis
В первом круге турнира WTA 250 в Клуже-Напоке (Румыния) в парном разряде украинки Людмила Киченок
и Марта Костюк обыграли Анну Данилину из Казахстана и Ульрикке Эйкери из Норвегии со счетом 6:0, 5:7, 12:10.
Матч продлился 88 минут, в течение которых украинки подали четыре эйса, против ноля у соперниц. При этом, Киченок и Костюк сделали шесть двойных ошибок, тогда как у Данилиной и Эйкери четыре.
Также украинки реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов против 3 из 3 у соперниц.
Напомним, ранее Костюк вышла во второй круг в одиночном разряде.