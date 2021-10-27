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Киченок и Костюк пробились во второй круг турнира в Румынии

Украинкам для победы потребовались три сета

Теннис WTA
14:11
Киченок и Костюк пробились во второй круг турнира в Румынии
Марта Костюк и Людмила Киченок / Фото: j48tennis

В первом круге турнира WTA 250 в Клуже-Напоке (Румыния) в парном разряде украинки Людмила Киченок и Марта Костюк обыграли Анну Данилину из Казахстана и Ульрикке Эйкери из Норвегии со счетом 6:0, 5:7, 12:10.

Матч продлился 88 минут, в течение которых украинки подали четыре эйса, против ноля у соперниц. При этом, Киченок и Костюк сделали шесть двойных ошибок, тогда как у Данилиной и Эйкери четыре.

Также украинки реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов против 3 из 3 у соперниц.

Напомним, ранее Костюк вышла во второй круг в одиночном разряде.

Карен Агабекян
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Марта Костюк Людмила Киченок

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