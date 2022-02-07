Киченок и Остапенко проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге

Украинско-латвийская пара не смогла преодолеть первый раунд St. Petersburg Ladies Trophy

Людмила Киченок / фото - БТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии уступила в трех сетах в первом раунде хардового турнира серии WTA500 в Санкт-Петербурге румынским теннисисткам Ралуке Олару и Соране Кырсте со счетом 6:2, 4:6, 2:10.

Украинско-латвийская пара совершила 3 подачи на вылет, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов. Румынские теннисистки допустили 6 двойных ошибок и реализовали 3 из 9 брейк-поинтов.

Ранее Людмила Киченок в паре с Андреем Голубевым проиграла во втором круге Australian Open.