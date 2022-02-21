Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
19:25
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Мариуполь - Донбасс. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
21:15
Золотая коллекция бокса

Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе

Украино-латвийский дуэт завершил выступление в Катаре
Теннис WTA
20:50
Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
Фото: sportonline.ua

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Дохе уступили в двух сетах американскому дуэту Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте чуть меньше часа. В каждой партии Киченок и Остапенко проиграли по два гейма на приеме в каждом сете и оформили один брейк за матч.

Людмила Киченок и Елена Остапенко не сумели стать чемпионками престижного турнира в Дубае.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Киченок Елена Остапенко Кори Гауфф

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина сохранила свои позиции в рейтинге WTA. Костюк опустилась на пять строчек
Свитолина сохранила свои позиции в рейтинге WTA. Костюк опустилась на пять строчек
Теннис WTA
08:59
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Теннис WTA
20 февраля 14:35
Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира
Большого триумфа не случилось. Украинская теннисистка уступила в финале престижного турнира
Теннис WTA
20 февраля 12:10
Остапенко вынесла россиянку Кудерметову в финал турнира в Дубае
Остапенко вынесла россиянку Кудерметову в финал турнира в Дубае
Теннис WTA
19 февраля 18:30
Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
Теннис WTA
18 февраля 22:50
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Теннис WTA
18 февраля 20:33

Новости: Теннис

Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
WTA
20:50
Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии
Марченко пробился во второй круг челленджера в Италии
ATP
20:43
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
Надаль: «Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира»
ATP
19:40
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
Свитолина на третьем из пяти турниров сезона проиграла в первом матче
WTA
17:32
Первая ракетка Украины вылетела с престижного турнира в Катаре. Обзор матча Свитолина – Мартинцова
Первая ракетка Украины вылетела с престижного турнира в Катаре. Обзор матча Свитолина – Мартинцова
WTA
16:57
Свитолина в трехчасовом триллере уступила Мартинцовой на старте «тысячника» в Дохе
Свитолина в трехчасовом триллере уступила Мартинцовой на старте «тысячника» в Дохе
WTA
16:12
Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае
Оже-Альяссим после финала в Марселе снялся с турнира в Дубае
ATP
13:56
Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции. Медведев приблизился к Джоковичу
Марченко упал в рейтинге АТР на 62 позиции. Медведев приблизился к Джоковичу
09:59
25 эйсов Опелки не помогли переиграть Норри в финале турнира в Делрэй-Бич
25 эйсов Опелки не помогли переиграть Норри в финале турнира в Делрэй-Бич
ATP
09:41
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости