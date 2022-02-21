Людмила Киченок поблагодарила всех, кто поддерживал ее на турнире в Дубае
Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе
Украино-латвийский дуэт завершил выступление в Катаре
Фото: sportonline.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Дохе уступили в двух сетах американскому дуэту Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 3:6, 2:6.
Теннисистки провели на корте чуть меньше часа. В каждой партии Киченок и Остапенко проиграли по два гейма на приеме в каждом сете и оформили один брейк за матч.
Людмила Киченок и Елена Остапенко не сумели стать чемпионками престижного турнира в Дубае.
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