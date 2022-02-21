Киченок и Остапенко уступили на старте турнира в Дохе

Украино-латвийский дуэт завершил выступление в Катаре

Фото: sportonline.ua

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии в первом круге турнира в Дохе уступили в двух сетах американскому дуэту Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте чуть меньше часа. В каждой партии Киченок и Остапенко проиграли по два гейма на приеме в каждом сете и оформили один брейк за матч.

Людмила Киченок и Елена Остапенко не сумели стать чемпионками престижного турнира в Дубае.