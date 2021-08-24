Людмила Киченок снова сыграла в «одиночке» и все так же неудачно
Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Украинка вместе с Макото Ниномией продвинулись в парном разряде
Людмила Киченок / Фото: Большой Теннис Украины
В первом круге парного разряда турнира WTA 250 в Чикаго (США) украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия обыграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Аидилу Суджиади из Индонезии со счетом 6:3, 4:6, 11:9.
Матч продлился 100 минут, в течение которых Киченок и Ниномия не сделали ни одного эйса, но допустили шесть двойных ошибок.
Также Киченок и Ниномия реализовали пять из восьми брейк-пойнтов.
Напомним, ранее во второй круг в одиночном разряде вышла украинка Элина Свитолина.
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