Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Украинка вместе с Макото Ниномией продвинулись в парном разряде





Людмила Киченок / Фото: Большой Теннис Украины

В первом круге парного разряда турнира WTA 250 в Чикаго (США) украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия обыграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Аидилу Суджиади из Индонезии со счетом 6:3, 4:6, 11:9.



Матч продлился 100 минут, в течение которых Киченок и Ниномия не сделали ни одного эйса, но допустили шесть двойных ошибок.

Также Киченок и Ниномия реализовали пять из восьми брейк-пойнтов.

Напомним, ранее во второй круг в одиночном разряде вышла украинка Элина Свитолина.