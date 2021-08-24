Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 1
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (7 событий из 172) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
19:15 Тобиас Камке - Илья Марченко -:- Запланирован
23:05 Zane Khan - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
19:20 Эллен Перес - Леся Цуренко -:- Запланирован
20:40 Урсула Радванска - Katarina Zavatska -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 12) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Фиона Ферро -:- Запланирован

Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Украинка вместе с Макото Ниномией продвинулись в парном разряде

Теннис WTA
09:55
Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Людмила Киченок / Фото: Большой Теннис Украины

В первом круге парного разряда турнира WTA 250 в Чикаго (США) украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия обыграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Аидилу Суджиади из Индонезии со счетом 6:3, 4:6, 11:9.

Матч продлился 100 минут, в течение которых Киченок и Ниномия не сделали ни одного эйса, но допустили шесть двойных ошибок.

Также Киченок и Ниномия реализовали пять из восьми брейк-пойнтов.

Напомним, ранее во второй круг в одиночном разряде вышла украинка Элина Свитолина.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макото Ниномия Людмила Киченок

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Людмила Киченок снова сыграла в «одиночке» и все так же неудачно
Людмила Киченок снова сыграла в «одиночке» и все так же неудачно
Теннис WTA
21 августа 22:47
Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США
Людмила Киченок уступила экс-первой ракетке мира на старте парного тысячника в США
Теннис WTA
16 августа 22:39
Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации
Людмила Киченок решила сыграть в одиночке, но неудачно – вылетела в первом раунде квалификации
Теннис WTA
8 августа 09:14
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Olympics Токио-2020
28 июля 13:15
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Olympics Токио-2020
28 июля 08:10
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Olympics Токио-2020
26 июля 18:50

Новости: Теннис

Стаховский из Нью-Йорка поздравил Украину с юбилеем
Стаховский из Нью-Йорка поздравил Украину с юбилеем
ATP
11:56
Свитолина: «С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове»
Свитолина: «С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове»
WTA
11:22
Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Киченок пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
WTA
09:55
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Джокович провел первую тренировку на центральном корте US Open
Grand Slam
09:55
US Open сократил призовые, начиная с полуфиналов
US Open сократил призовые, начиная с полуфиналов
US Open
09:15
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
Свитолина: «Надеюсь, смогу пройти весь путь на турнире в Чикаго и показать свой лучший теннис»
WTA
08:57
Джокович начал подготовку к US Open
Джокович начал подготовку к US Open
ATP
07:55
Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
ATP
07:35
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
Свитолина на отказе соперницы пробилась во второй круг турнира в Чикаго
WTA
07:30
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости