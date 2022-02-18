Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
06:15
Переговорщик. Художественный фильм
06:30
Золотая коллекция бокса

Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая

Людмила может выиграть престижный турнир
Теннис WTA
18 февраля 22:50
Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
Фото: пресс-служба турнира в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко пробились в финал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв Луция Градецка/Сания Мирза (Чехия/Индия, WC).

Видеообзор матча:

В финале Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Киченок

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Теннис WTA
18 февраля 20:33
Киченок и Остапенко проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге
Киченок и Остапенко проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис WTA
07 февраля 18:15
Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open
Людмила Киченок вслед за Надеждой покинула Australian Open
Теннис WTA
23 января 11:35
На Australian Open выступление продолжают четыре представительницы Украины
На Australian Open выступление продолжают четыре представительницы Украины
Теннис Grand Slam
22 января 17:21

Новости: Теннис

Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
WTA
18 февраля 22:50
Халеп: «Психологически выключилась. И матч быстро закончился»
Халеп: «Психологически выключилась. И матч быстро закончился»
WTA
18 февраля 22:25
Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга
Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга
ATP
18 февраля 21:56
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
WTA
18 февраля 20:33
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп
WTA
18 февраля 20:03
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
WTA
18 февраля 19:29
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
WTA
18 февраля 17:10
Определилась первая финалистка турнира в Дубае
Определилась первая финалистка турнира в Дубае
WTA
18 февраля 16:32
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
WTA
18 февраля 16:21
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
19
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
17
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости