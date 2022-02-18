Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Киченок – в финале турнира в Дубае. Видеообзор победы украинки в полуфинале Дубая
Людмила может выиграть престижный турнир
Фото: пресс-служба турнира в Дубае
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко пробились в финал турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв Луция Градецка/Сания Мирза (Чехия/Индия, WC).
Видеообзор матча:
В финале Киченок и Остапенко сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).
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